'Trump kon verlies 18 jaar aftrekken'

ANP 'Trump kon verlies 18 jaar aftrekken'

Door ANP - 2-10-2016, 7:12 (Update 2-10-2016, 7:12)

De krant heeft belastingexperts ingeschakeld die de regels zo uitleggen dat Trump dat verlies van 916 miljoen dollar over de daaropvolgende achttien jaar kon aftrekken op zijn belastingaangifte. Hoewel de aangiftes van Trump in de daaropvolgende jaren niet bekend zijn, hoefde de zakenman volgens de experts daardoor per jaar over 50 miljoen dollar aan inkomen geen belasting te betalen.

Trump wil zelf niet reageren op de beweringen van de krant. In een verklaring liet zijn campagneteam weten dat de Times de belastingpapieren op illegale wijze heeft verkregen en dat de krant werkt als een verlengstuk van zijn Democratische rivaal Hillary Clinton.

Trump weigert, in tegenstelling tot andere presidentskandidaten nu en in het verleden, zijn aangifte bekend te maken met als reden dat hij wordt doorgelicht door de belastingdienst. ,,Meneer Trump is een zeer ervaren zakenman die allereerst een verantwoordelijkheid heeft naar zijn bedrijf, zijn familie en zijn werknemers om niet meer belasting te betalen dan wettelijk noodzakelijk is'', klinkt het in de verklaring. Hierin wordt benadrukt dat hij miljoenen aan andersoortige belastingen heeft betaald. ,,Meneer Trump kent de belastingregels veel beter dan eenieder die ooit presidentskandidaat is geweest en hij is de enige die weet hoe hij die regels moet verbeteren.''