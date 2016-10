Tientallen gewonden door explosie Spaans café

ANP Tientallen gewonden door explosie Spaans café

NADRID - Zeker zeventig mensen zijn zaterdag gewond geraakt doordat een gasfles ontplofte in een druk café in het Spaanse Velez-Malaga. Volgens hulpdiensten zijn vijf mensen er slecht aan toe.

Door ANP - 1-10-2016, 23:16 (Update 1-10-2016, 23:16)

Het incident was tijdens een festival in de plaats vlakbij toeristenstad Malaga. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk.