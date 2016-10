Leider socialisten Spanje stapt op

MADRID - De leider van de socialistische partij in Spanje, Pedro Sánchez, is zaterdag opgestapt. Hij verloor een stemming in een bijeenkomst van zijn partij PSOE. Door zijn vertrek kan de impasse in de Spaanse kabinetsformatie worden doorbroken.

Afgelopen week kwam een belangrijk deel van de partij PSOE in opstand vanwege de kabinetsformatie. Die zit al negen maanden vast doordat Sánchez weigert met demissionair premier Mariano Rajoy en zijn conservatieve partij PP in zee te gaan. Woensdag stapte een deel van het dagelijks bestuur van de PSOE op zodat dit moest worden ontbonden.

De partij kwam zaterdag bijeen om een nieuw bestuur te kiezen en om over Sánchez te beslissen.