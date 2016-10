Farage ontkent bij Trump te zijn

LONDEN - ,,In tegenstelling tot mediaberichten, ben ik in Engeland.'' Met deze tweet ontkende de omstreden Britse politicus Nigel Farage dat hij in de Verenigde Staten zou zijn om de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump te coachen voor zijn tweede debat tegen zijn Democratische rivale Hillary Clinton.

Door ANP - 1-10-2016, 18:49 (Update 1-10-2016, 18:49)

Een woordvoerder van de UKIP partij in Engeland ontkende de berichten ook, maar kon niet zeggen of Farage in de nabije toekomst naar Amerika zou reizen om Trump te helpen bij zijn campagne. Farage zelf zinspeelde daarop bij zijn afscheidsspeech tijdens de UKIP conferentie, waar hij zei dat hij niet uitsloot terug te keren naar de VS om Trump te helpen. De twee conservatieve politici hadden elkaar in augustus ook al ontmoet in Mississippi.

Farage staat bekend om zijn scherpe debattechniek en opruiende teksten, met name over immigranten. Hij gold als boegbeeld van de brexitcampagne. Na het referendum waarin de Britten stemden voor een vertrek uit de EU, nam hij afscheid als leider van de UKIP-partij.