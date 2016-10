Verwarde man vernielt beelden in Rome

ROME - De Italiaanse politie heeft zaterdag een 39-jarige Ghanese man gearresteerd die tussen vrijdagavond en zaterdagmorgen vernielingen aanrichtte in verschillende kerken in het centrum van Rome.

Vrijdagavond vernielde de man twee beelden in de Basilica Santa Prassede ten zuiden van het centraal station. In twee andere kerken in de buurt kregen nog meer beelden klappen van de verwarde man.

Zaterdagmorgen drong de man de kerk San Vitale in de Via Nazionale binnen, waar hij drie beelden en een kaarsenstandaard vernielde. Daarna nam hij ook in een andere kerk beelden onder handen. Bij zijn acties schreeuwde de man en zaaide paniek. De politie kon hem zaterdag vlakbij Piazza del Popolo inrekenen.