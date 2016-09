Zonen 'El Chapo' mogelijk achter hinderlaag

MEXICO-STAD - De zonen van de veroordeelde drugsbaas Joaquín 'El Chapo' Guzmán zitten waarschijnlijk achter een hinderlaag in Mexico die vrijdagochtend (lokale tijd) aan vijf soldaten het leven kostte en nog eens tien verwondde. Dat meldde generaal Alfonso Duarte, de hoogste militair van de staat Sinaloa.

De aanval op het militaire konvooi vond plaats aan de rand van de stad Culiacan, in het noorden van Sinaloa, aan de Mexicaanse westkust. Het konvooi, dat de gevangene Julio Ortiz vervoerde, werd bestookt met granaten. Twee voertuigen vatten daarop vlam.

Naar verluidt was Ortiz betrokken bij een conflict over de controle van drugsplantages tussen Aureliano Guzmán, broer van Joaquin, en Alfredo Beltran, leider van het rivaliserende Beltran Leyva-kartel. De aanslagplegers slaagden erin Julio Ortiz levend uit het konvooi te krijgen. Het is niet duidelijk of Ortiz een bondgenoot of rivaal is van de gewapende mannen.

Laffe aanval

Bij de hinderlaag zouden meerdere gepantserde vrachtwagens zijn gebruikt. ,,Het was een laffe aanval omdat de soldaten zich helaas niet konden verdedigen'', zei Mario Lopez, gouverneur van Sinaloa. Op Twitter beloofde de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.

De 61-jarige Guzmán, voorheen de nietsontziende baas van het Sinaloa-drugskartel, zag in 2015 kans te ontsnappen uit de gevangenis bij Mexico-Stad via een meer dan een kilometer lange tunnel. In januari dit jaar werd hij na een grote klopjacht weer opgepakt. Sindsdien staat hij onder streng toezicht.

De Verenigde Staten hebben om uitlevering van de drugsbaas gevraagd. Guzmáns advocaten proberen dat te voorkomen.