Shimon Peres bijgezet op Herzlberg

ANP Shimon Peres bijgezet op Herzlberg

JERUZALEM - Na een rouwdienst met 3000 genodigden is het lichaam van de voormalige Israëlische president Shimon Peres vrijdag bijgezet op de nationale begraafplaats op de Herzlberg in Jeruzalem. De Nobel-vredesprijswinnaar overleed woensdag op 93-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware hersenbloeding, twee weken eerder.

Door ANP - 30-9-2016, 8:56 (Update 30-9-2016, 12:06)

De Amerikaanse president Obama riep in zijn grafrede op de vredesinspanningen van Peres voort te zetten. ,,De verantwoordelijkheid ligt in handen van de volgende generatie van Israël'', zei hij, met de Israëlische premier Netanyahu en de president van de Palestijnse Autoriteit Abbas onder de toehoorders. Netanyahu en Abbas, die in de afgelopen jaren maar niet met elkaar om de tafel konden komen, hadden elkaar kort voor de plechtigheid gesproken en de hand geschud.

De plechtigheden waren met strenge veiligheidsmaatregelen omgeven. Ruim 8000 politiemensen waren op de been en straten in het centrum van Jeruzalem waren afgesloten. Meer dan zeventig landen waren vertegenwoordigd; namens de Nederlandse regering was minister-president Mark Rutte aanwezig.

Peres heeft zijn droom van vrede niet in vervulling zien gaan, zei Obama. Peres had het goed begrepen: ,,De Joden zijn er niet voor bestemd om over een ander volk te heersen'', zei de Amerikaanse president. Tegelijkertijd hekelde hij het feit dat te veel Arabieren van jongs af haat tegen Israël wordt bijgebracht. Oud-president Bill Clinton zei dat Peres door zijn critici vaak als ,,naïeve, al te optimistische dromer'' werd afgeschilderd. ,,Ze hadden het alleen fout met het naïeve deel.''