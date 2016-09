Dode en gewonden door treinongeval Hoboken

ANP Dode en gewonden door treinongeval Hoboken

HOBOKEN - Een passagierstrein is donderdag tijdens de ochtendspits op een station in de Amerikaanse stad Hoboken tegen het perron gereden. Volgens Amerikaanse media is zeker een persoon om het leven gekomen. Hulpdiensten spraken van meer dan honderd gewonden onder wie enkele in kritieke toestand.

Door ANP - 29-9-2016, 17:15 (Update 29-9-2016, 17:47)

De toedracht van de treincrash is nog onduidelijk. Volgens passagiers remde de trein niet af bij het naderen van het station zoals gebruikelijk. Bij het station Hoboken eindigt het traject. De trein knalde aan het einde van de rails op de muur van het perron.

In de trein zaten bij elkaar meer dan 250 passagiers. De meeste gewonden vielen in het voorste treinstel. Een aantal mensen kwam vast te zitten in het wrak van de trein. Het is onduidelijk waardoor de trein tegen het perron van het historische station botste. Hoboken ligt vlakbij New York.

Door de botsing stortte een deel van het dak van het station in en ontstond er een grote ravage.