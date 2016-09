Newsweek: Trump schond handelsembargo Cuba

WASHINGTON - Donald Trump heeft in de jaren negentig het toenmalige handelsembargo tegen Cuba geschonden. Dat meldt weekblad Newsweek donderdag. De onthulling is explosief, omdat Cubanen in de Verenigde Staten die fel anti-Castro zijn vaak Repubikeins stemmen.

Door ANP - 29-9-2016, 13:34 (Update 29-9-2016, 13:34)

Trump stuurde in 1998 een delegatie naar Cuba om te verkennen of er kansen lagen om zaken te doen op het communistische eiland, mocht het embargo worden versoepeld of opgeheven, zei een bron die in het verleden voor een van Trumps bedrijven werkte. Het geld voor de reis - minimaal 68.000 dollar - liep via een consultancybedrijf en werd na afloop van de reis opgegeven met een constructie via een buitenlandse liefdadigheidsinstelling. Dat was een van de weinige geaccepteerde uitzonderingen om geld te mogen uitgeven in Cuba.