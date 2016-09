India valt terroristenkampen aan in Kashmir

SRINAGAR - India heeft naar eigen zeggen in de omstreden regio Kashmir terroristische bases aangevallen. Die lagen aan de Pakistaanse kant van de demarcatielijn die de regio in een Indiaas en een Pakistaans Kashmir verdeelt. De Indiase generaal Ranbir Singh zei donderdag op een persconferentie dat de terroristen vanuit Pakistaans gebied aanslagen plegen op Indiase doelen. Volgens de generaal wenst India vrede en rust in de regio en zijn de aanvallen doorgenomen met Pakistan.

29-9-2016

Maar dat land heeft donderdag weersproken dat India zulke gerichte aanvallen op terroristen heeft uitgevoerd. Pakistan meldde dat er bij schotenwisselingen tussen Indiase en Pakistaanse soldaten in Kashmir twee Pakistaanse militairen zijn gedood.

Kashmir is omstreden sinds Brits-Indië in 1947 werd opgedeeld in een overwegend hindoeïstisch en een islamitisch deel. Dat verscheurde het bergachtige Kashmir. Er braken onmiddellijk gevechten over uit tussen de nieuwe landen India en Pakistan. Zij voerden er nog twee oorlogen over (1965 en 1999).