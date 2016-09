Zuid-Korea: Noord-Koreaan steekt DMZ over

SEOUL - Een Noord-Koreaanse soldaat is overgelopen naar Zuid-Korea. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger donderdag gezegd.

Door ANP - 29-9-2016, 8:25 (Update 29-9-2016, 8:25)

De Noord-Koreaan stak donderdag rond 10.00 uur lokale tijd de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen de twee landen over, aldus Seoul. Hij was ongewapend en wordt momenteel ondervraagd over hoe en waarom hij de grens overstak.

Jaarlijks nemen meer dan duizend Noord-Koreanen de wijk naar het zuiden, maar de meesten doen dat via China. Het is erg zeldzaam dat iemand de de gedemilitariseerde zone oversteekt, aangezien die vol ligt met landmijnen en prikkeldraad en van beide kanten wordt bewaakt door militairen. De laatste keer dat iemand de oversteek waagde was in juni 2015.