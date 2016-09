Oceaan onder het ijs van Saturnusmaan Dione

BRUSSEL - Er blijkt meer water in het heelal aanwezig te zijn dan we dachten. Onder het ijs van de Saturnusmaan Dione ligt een diepe oceaan van vloeibaar water. Dat hebben onderzoekers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) ontdekt.

Door ANP - 29-9-2016, 6:27 (Update 29-9-2016, 6:27)

Ze deden dit op basis van nieuwe gegevens van de ruimtesonde Cassini. Bij twee andere manen van Saturnus, Titan en Enceladus was al vrij zeker dat er water onder het ijs lag. Ook van Europa, een maan van Jupiter, stond al vast dat er water was. Water is een goede indicatie voor leven op een planeet.

De oceaan van Dione is tientallen kilometers diep. Stille wateren hebben ook daar diepe gronden, want hoewel Dione er rustig bij lijkt te liggen, tonen de littekens op het oppervlak aan dat er een tumultueus verleden is geweest. Zo zijn er grote ijskliffen aangetroffen.

De oceaan van Dione was er volgens de wetenschappers waarschijnlijk al vanaf het ontstaan van de maan en is daardoor een goede omgeving voor microscopisch leven.