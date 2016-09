Jongen vermoordt vader en schiet op leerlingen

CHARLESTON - Een 14-jarige jongen is in de Amerikaanse staat South Carolina opgepakt, nadat hij zijn vader had doodgeschoten. Daarna reed hij naar een basisschool, waar hij met een pistool op leerlingen en leraren schoot. Twee leerlingen en een leraar raakten daarbij gewond. Een van hen, een zesjarige jongen, raakte zwaargewond.

Door ANP - 29-9-2016, 1:27 (Update 29-9-2016, 1:27)

Een vrijwillige brandweerman wist de jonge schutter te pakken en hield hem vast totdat de politie arriveerde. Daarmee gaf hij een leraar de kans om met de leerlingen de school in te vluchten.

De verdachte jongen was nog nooit eerder op de basisschool geweest en had voor zover bekend geen relatie met de slachtoffers. Hij had voor de schietpartij op de school thuis al zijn 47-jarige vader doodgeschoten. Het motief is nog onbekend. Zowel de schutter als zijn slachtoffers waren blank.

Op de school waren zo'n 280 kinderen aanwezig. De schietpartij was de laatste in een reeks bloedige schietpartijen op Amerikaanse scholen. Hierdoor wordt iedere keer weer de discussie gevoed om het recht van burgers af te schaffen om wapens te dragen.