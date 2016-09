Congres VS drukt 11 septemberwet door

WASHINGTON - Zeer tegen de zin van president Obama heeft het Amerikaanse Congres woensdag met overweldigende meerderheid een wet doorgedrukt die het nabestaanden van de aanslagen van 11 september mogelijk maakt Saudi-Arabië daarvoor aan te klagen.

De wet was al eerder door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Obama had daarna zijn veto erover uitgesproken. Beide kamers stemde dat veto woensdag weg. Het was voor het eerst in zijn presidentschap dat Obama dat overkwam. Ook veel van zijn partijgenoten in het Congres keerden zich tegen Obama's veto.

Al onmiddellijk na de aanslagen op het World Trade Center in New York en op het Pentagon doken er aanwijzingen op dat bondgenoot Saudi-Arabië betrokken was bij de financiering van de aanslagen. De regering van de VS gaf in juli 28 geheime pagina's vrij over het onderzoek naar mogelijke bemoeienis van Saudi-Arabië. De regering zegt dat de informatie geen bewijs levert van betrokkenheid van dat land.

Gepikeerd

Het Witte Huis reageerde woensdag gepikeerd op de uitslag van de stemming. De Congresleden die het veto terzijde schuiven ,,verzuimen hun elementaire verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van het Amerikaanse volk'', foeterde een woordvoerder. Hij noemde de nederlaag voor Obama ,,de beschamendste daad van het Congres sinds misschien wel 1983''.

De regering-Obama waarschuwde voorafgaand aan de stemming dat het de VS kan opbreken als landen niet langer zijn gevrijwaard van gerechtelijke vervolging. Ook de VS zouden in het beklaagdenbankje kunnen belanden.