Bulgaarse EU-commissaris in beeld als chef VN

SOFIA/BRUSSEL - Bulgarije heeft EU-commissaris Kristalina Georgieva genomineerd voor de post van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Europese Commissie liet woensdag weten vicevoorzitter Georgieva onbetaald verlof te verlenen gedurende haar kandidatuur.

Door ANP - 28-9-2016, 13:00 (Update 28-9-2016, 13:00)

Georgieva is in Brussel verantwoordelijk voor begrotingszaken en personeelsbeleid. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door haar Duitse collega Günther Oettinger (Digitale Agenda).

De Bulgaarse premier Boiko Borisov sprak woensdag de verwachting uit dat de 63-jarige Georgieva meer kans maakt dan de vorige kandidaat uit Bulgarije, Irina Bokova. Zij is directeur van de culturele VN-organisatie UNESCO.

De VN hebben nog nooit een secretaris-generaal uit Oost-Europa gehad. De Portugese oud-premier Antonio Guterres gooit vooralsnog de hoogste ogen in de strijd om VN-chef Ban Ki-moon eind dit jaar op te volgen.