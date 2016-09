Timmermans wil meer openheid Brusselse lobby

BRUSSEL - De Brusselse lobby moet over de hele linie transparanter worden. EU-commissaris Frans Timmermans (Betere regelgeving) stelde woensdag in Brussel voor een verplicht lobbyregister in te stellen voor bedrijven, burgers en belangenorganisaties die afspreken met EU-parlementariërs en hoge functionarissen in het ambtelijk apparaat van de 'EU-president’, momenteel Donald Tusk. De Europese Commissie heeft dat al.

,,De EU-instellingen moeten samenwerken om het vertrouwen van de burgers terug te winnen”, aldus Timmermans. ,,De burgers hebben het recht te weten wie het EU-beleid proberen te beïnvloeden.”

Timmermans stelt ook voor de afspraken van de EU-ambassadeur van de zittende, tijdelijke EU-voorzitterschappen openbaar te maken. De eerste helft van dit jaar was dat Nederland, nu Slowakije. Ook de aankomende EU-voorzitter, per 1 januari Malta, zou onder het lobbyregister moeten vallen.