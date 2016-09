Zuiden van Australië zit zonder stroom

ADELAIDE - Het gehele zuiden van Australië zit zonder stroom als gevolg van hevige stormen die gepaard gingen met zwaar onweer. Energiebedrijven verwachten dat de reparatie wel eens 24 uur kan duren. Vrijwel alle 1,6 miljoen inwoners van de deelstaat South Australia zijn verstoken van elektriciteit.

Door ANP - 28-9-2016, 12:10 (Update 28-9-2016, 12:10)

De regering van de deelstaat heeft in allerijl een alarmcentrale ingesteld. De ziekenhuizen en andere hulpverleners zijn de eersten die aan stroom worden geholpen. Bewoners is aangeraden radio's met batterijen te kopen zodat overheidsadviezen kunnen worden gevolgd. Een van de gevolgen is ook dat het mobieletelefoonverkeer geleidelijk overal uitvalt omdat de zendmasten snel door hun noodzakelijke stroomvoorraad raken.

Storm en onweer hebben onder meer een grote krachtcentrale in Port Augusta onklaar gemaakt.