Bus glijdt Nepalees ravijn in

KATHMANDU - Een passagiersbus is dinsdagochtend in het district Dhading in Centraal-Nepal op een helling geraakt en 300 meter de diepte in gegleden.

Volgens eerste berichten zijn minstens achttien inzittenden omgekomen.

Volgens de Nepalese krant The Himalayan zijn zeker vijftien andere passagiers gewond geraakt.

Sommigen zijn er zeer ernstig aan toe en per traumahelikopter naar ziekenhuizen in de hoofdstad Kathmandu gebracht.

Volgens getuigen was de bus overvol en zaten er zelfs mensen op het dak. Hoeveel mensen er in totaal meereden, is nog niet bekend.