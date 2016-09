Colombia wil eigendommen FARC in beslag nemen

NEW YORK - De Colombiaanse FARC-rebellen moeten er rekening mee houden dat illegaal verkregen geld en eigendommen op termijn in beslag worden genomen. Daarvoor waarschuwde president Juan Manuel Santos woensdag in New York.

Door ANP - 22-9-2016, 3:09 (Update 22-9-2016, 3:09)

Volgens Santos heeft de guerrillabeweging door samen te werken met drugshandelaren cash, onroerend goed en bankrekeningen vergaard. ,,We weten hoe we achter hun geld aan moeten gaan en we staan niet toe dat ze het witwassen'', zei de Colombiaanse president.

De opbrengst van die acties zou ten goede moeten komen aan slachtoffers. Santos: ,,Als we hun eigendommen vinden, en we hebben er al een hoop geïdentificeerd, dan pakken we die af en gebruiken we het geld om slachtoffers een schadevergoeding te betalen.''

FARC en de Colombiaanse regering maakten eerder afspraken over een vredesakkoord. Dat wordt nog wel in een referendum voorgelegd aan Colombiaanse kiezers. De opstandelingen beloofden onder meer schadevergoedingen te betalen en afstand te nemen van de drugshandel.