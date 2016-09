Russische kiesraad constateert fraude

MOSKOU - De Russische kiesraad heeft bij hoge uitzondering de parlementsverkiezingen van zondag in negen stemlokalen ongeldig verklaard. De wil van het volk is daar door manipulatie verwrongen, zei voorzitter Ella Pamfilova woensdag. De verkiezingen moeten daar over, meldt het Russische persbureau Interfax.

Door ANP - 21-9-2016, 18:30 (Update 21-9-2016, 18:30)

In een stembureau in de deelrepubliek Mordovië bleken meer stemmen uitgebracht dan er kiesgerechtigden waren. Ook in Sint-Petersburg, Rostov en de deelrepublieken Adygea en Dagestan constateerde de kiesraad onregelmatigheden. Het onderzoek naar enkele andere verdachte gevallen loopt nog.

De partij van president Vladimir Poetin, Verenigd Rusland, won de verkiezingen met overmacht en krijgt driekwart van de zetels in de Doema. De stembusgang werd volgens waarnemers echter opnieuw ontsierd door fraude. In 2011 leidde dat nog tot grootschalige protesten. Pamfilova, een voormalig voorvechter van de mensenrechten, had vooraf verzekerd dat de verkiezingen ditmaal eerlijk zouden verlopen.