ANP Airbus mag van VS leveren aan Iran

PARIJS (RTR) - Vliegtuigbouwer Airbus heeft van de Verenigde Staten toestemming gekregen om in totaal zeventien passagiersvliegtuigen te leveren aan Iran. Dat heeft het Frans-Duitse bedrijf woensdag laten weten. De goedkeuring uit Washington is nodig omdat de toestellen vol zitten met technologie van Amerikaanse makelij.

Door ANP - 21-9-2016, 15:52 (Update 21-9-2016, 15:52)

Sinds het begin van dit jaar zijn jarenlange sancties in verband met het atoomprogramma van Iran geleidelijk opgeheven. Daarmee leek de weg vrij voor het land om zijn sterk verouderde luchtvloot te vernieuwen. Airbus en zijn Amerikaanse concurrent Boeing hebben inmiddels deals gesloten over de levering van honderden vliegtuigen.

In de VS gaan evenwel stemmen op om te voorkomen dat Iran de beschikking krijgt over de nieuwste vliegtuigtechnologie. Burgertoestellen zouden ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, luidt de kritiek.