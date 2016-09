35 vermisten na zinken ferry in Bangladesh

DHAKA - Tientallen mensen worden vermist na het zinken van een ferry op een rivier in Bangladesh.

Het ongeluk gebeurde woensdag toen de oever waar de veerboot lag afgemeerd instortte. Een grote hoeveelheid modder kwam op het vaartuig terecht waardoor het onder water verdween.

Volgens de politie zijn zeker 35 opvarenden meegesleurd. Tot dusver zijn de lichamen van twee vrouwen geborgen.

Het zoeken naar mogelijke overlevenden is nog in volle gang. In het waterrijke Bangladesh zijn incidenten met dikwijls overvolle boten bijna aan de orde van de dag.

De overheid belooft elke keer maatregelen te nemen om meer onheil te voorkomen.