3800 doden in Jemen door burgeroorlog

ANP 3800 doden in Jemen door burgeroorlog

SANAA - In Jemen zijn sinds het begin van de burgeroorlog in maart 2015 bijna 3800 burgers gedood en 6711 mensen gewond geraakt door grootschalige gevechten en beschietingen. Meer dan 3 miljoen mensen moesten vluchten en meer dan 80 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven, zo stelt Oxfam Novib.

Door ANP - 21-9-2016, 2:06 (Update 21-9-2016, 2:06)

De helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. In sommige gebieden wordt voedselhulp door de strijdende partijen opzettelijk verhinderd. Uit recent onderzoek waarbij Oxfam Novib met duizend Jemenieten sprak die moesten vluchten, vertelde driekwart van de ondervraagden dat ze gedwongen werden hun huizen te verlaten als gevolg van luchtaanvallen en een op de vijf stelde dat hun huizen verwoest waren.

De hulporganisatie is ervan overtuigd dat de burgeroorlog in Jemen alleen beëindigd kan worden door een politieke oplossing, waarbij de regering de strijdende partijen oproept vredesonderhandelingen te voeren.