ANP 'Russen vielen hulpkonvooi Syrië aan'

WASHINGTON - De aanval op een hulpkonvooi in Syrië maandag was het werk van Russische straaljagers. Volgens bronnen bij de Amerikaanse autoriteiten is er geen andere conclusie te trekken, aangezien twee Russische gevechtsvliegtuigen van het type Soechoj Soe-24 op het moment van de aanval zich in het luchtruim boven het konvooi bevonden.

Door ANP - 20-9-2016, 22:51 (Update 20-9-2016, 22:51)

Rusland heeft ontkend iets te maken te hebben gehad met de aanval, waarbij achttien van de 31 vrachtwagens werden verwoest. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou waren alleen strijders van Jabat Fateh al-Sham (het vroeger Nusra Front) in de buurt van het konvooi. Met de aanval lijkt het bestand dat vorige week in Syrië inging ten dode opgeschreven.