ANP Trump treurt om rechten verdachte 'vijand'

NEW YORK/FORT MYERS - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft in een toespraak in Florida de verdachte van een reeks aanslagen en pogingen daartoe, Ahmad Khan Rahami, als vijandige strijder betiteld. Trump betoogde dat hij dan niet valt onder de bescherming die de wet aan gewone burgers biedt.

Door ANP - 20-9-2016, 15:29 (Update 20-9-2016, 15:29)

Trump betreurde het dat Rahami nu ,,,een fantastische behandeling krijgt''. Hij zou dat als vijandige strijder niet krijgen en zonder proces kunnen worden opgesloten.

De 28-jarige Rahami is in de VS tot Amerikaan genaturaliseerd. Hij is in Afghanistan geboren en kwam op zevenjarige leeftijd naar de VS. Hij is volgens Amerikaanse media verscheidene malen naar Afghanistan en Pakistan gereisd. Bij terugkeer is hij telkens ondervraagd, zonder dat er verdenkingen rezen bij zijn Amerikaanse ondervragers.