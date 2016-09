Kleine groep Amerikanen bezit helft wapens

BOSTON - Een relatief kleine groep van 1,6 miljoen wapenbezitters in de Verenigde Staten bezit ongeveer de helft van alle 264 miljoen vuurwapens die in het land in omloop zijn. Sommige particulieren bezitten wel 140 pistolen en geweren. In de VS groeit het totale wapenbezit gestaag.

20-9-2016

Twintig jaar geleden waren in Amerika nog 194 miljoen vuurwapens in privébezit, blijkt uit een studie van de universiteiten Harvard en Northeastern. Momenteel hebben 55 van de circa 320 miljoen Amerikanen een wapen. Van dat aantal bezit 3 procent 133 miljoen wapens.

Deze relatief kleine groep bezit gemiddeld zeventien wapens per persoon. Het aantal vrouwen in deze groep groeit. Zelfverdediging is hun motief voor de aanschaf van schiettuig. Toenemende maatschappelijke angst zorgt voor toenemend wapenbezit, staat in de studie.

Elk jaar sterven in de VS naar schatting 30.000 mensen door kogels. Van hen plegen er 20.000 zelfmoord. Jaarlijks worden 400.000 pistolen en geweren gestolen.