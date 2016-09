Bombardement op hulpkonvooi bij Aleppo

ANP Bombardement op hulpkonvooi bij Aleppo

BEIROET - Vrachtwagens vol voedsel en hulpgoederen zijn maandagavond in de buurt van Aleppo bestookt vanuit de lucht. Ze werden aangevallen door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Door ANP - 19-9-2016, 21:13 (Update 19-9-2016, 21:13)

Hulpkonvooien waren op weg naar noodlijdende burgers in Aleppo en andere plaatsen onder dekking van de wapenstilstand die regeringstroepen en rebellen sinds vorige week maandag in acht namen. Het regeringsleger zegde het bestand eerder maandag echter op en kondigde aan de wapens weer op te nemen. Volgens activisten nam de Syrische luchtmacht vrijwel onmiddellijk na die mededeling delen van Aleppo onder vuur die in handen zijn van de opstandelingen. Het Observatorium telde 35 luchtaanvallen in en rond de Noord-Syrische metropool sinds het leger het staakt-het-vuren beëindigde.

De vrachtwagens reden in de buurt van Urm al-Kubra, dat even ten westen van Aleppo ligt, toen ze onder vuur kwamen. Het is nog onduidelijk tot welke hulporganisatie het getroffen konvooi behoorde. De Verenigde Naties en het Rode Kruis onderzoeken wat er is gebeurd.