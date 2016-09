Palestijn steekt in op Israëlische politie

JERUZALEM - Een Palestijnse man heeft maandagochtend in Jeruzalem twee Israëlische politiemensen neergestoken. Beide agenten, een vrouw en een man, liggen zwaar gewond in een ziekenhuis.

Door ANP - 19-9-2016, 11:36 (Update 19-9-2016, 11:36)

De politie zei de aanvaller 'buiten gevecht te hebben gesteld'. Hij is op zijn beurt met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Na enkele relatief rustige weken is het geweld in Israël sinds vrijdag opgelaaid. Minister-president Netanyahu gaf zondag de opdracht het aantal politiemensen in de oude stad van Jeruzalem en bij de Tempelberg, even ten oosten daarvan, op te voeren. Hij stuurde tevens enkele honderden extra militairen naar de Westelijke Jordaanoever, een plek waar Palestijnen eveneens vaak toeslaan.

De komende maand vieren de Joden enkele feestdagen en de autoriteiten vrezen dan voor meer geweld. Een jaar geleden laaide ook in deze periode onverwacht het geweld op. Dat kostte tot dusverre 35 Israëliërs en ruim tweehonderd Palestijnen het leven.