Vermoedelijke bom ontploft in New Jersey

ANP Vermoedelijke bom ontploft in New Jersey

ELIZABETH - In Elizabeth in New Jersey is maandagochtend bij het station ,,een explosief object'' ontploft. Burgemeester Chris Bollwage van Elizabeth zei tegen Amerikaanse media dat het object explodeerde toen een robot het onderzocht. Er zouden nog vier explosieve onderdelen in het verdachte pakket zitten, aldus plaatselijke media. Het treinverkeer van en naar Elizabeth is stilgelegd.

Door ANP - 19-9-2016, 8:22 (Update 19-9-2016, 8:40)

De vermoedelijke pijpbom werd door een dakloze gevonden. De bom zou lijken op die van zaterdag in Seaside Park, die ook in New Jersey werd gevonden.