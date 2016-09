AfD bemachtigt wethoudersposten in Berlijn

ANP AfD bemachtigt wethoudersposten in Berlijn

BERLIJN - Het rechts-populistische Alternative für Deutschland heeft bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn zeker zeven wethoudersplaatsen bemachtigd. Met 14,2 procent doet de AfD haar intrede in het deelstaatparlement.

Door ANP - 19-9-2016, 4:39 (Update 19-9-2016, 4:39)

De sociaaldemocratische SPD en de conservatieve CDU hebben de meeste stemmen behaald, maar zijn hun meerderheid in de Duitse hoofdstad kwijtgeraakt. Beide partijen verloren ruim 5 procent van hun aanhang en kwamen uit op respectievelijk 21,6 en 17,6 procent. Die Linke boekte als enige grotere partij winst en ging met 15,6 procent de Groenen (15,2) krap voorbij. De nationalistische anti-immigratiepartij AfD wordt de vijfde partij in het deelstaatparlement met 14,2 procent, waarin de liberale FDP na vijf jaar met 6,7 procent terugkeert en waaruit de Piratenpartij met minder dan 5 procent verdwijnt.

De opkomst van de AfD zorgt voor verschuivingen in de verschillende stadsdistricten in Berlijn. In zeven districten heeft de partij al gegarandeerd een wethoudersplaats bedongen. In het district Marzahn-Hellersdorf werd de AfD zelfs de op een na grootste partij.

De anti-immigratiepartij krijgt 25 zetels in het parlement van Berlijn en levert 64 districtsafgevaardigden.