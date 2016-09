Olifant doodt Italiaanse toerist in Kenia

NAIROBI - Een olifant heeft zondag een Italiaanse toerist doodgetrapt in het nationaal park Tsavo in Kenia. De 66-jarige man wilde de olifant fotograferen bij een waterplaats, maar kwam daarbij te dicht in de buurt van het dier, dat hem daarop aanviel. Dat meldt de Keniaanse krant The Star op gezag van de politie op zijn website.

Door ANP - 18-9-2016, 22:38 (Update 18-9-2016, 22:38)

De Italiaan werd overgebracht naar een ziekenhuis in Malindi, maar overleed aan zijn verwondingen.