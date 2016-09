Protesten tegen strengere abortuswet Polen

ANP Protesten tegen strengere abortuswet Polen

WARSCHAU - Duizenden mensen zijn zondag in de Poolse hoofdstad Warschau de straat opgegaan om te protesteren tegen een aanscherping van de abortuswet. Het wetsvoorstel wordt donderdag besproken in het Poolse parlement. Als het wordt aangenomen, wordt het in bijna alle gevallen strafbaar om abortus te plegen, behalve wanneer een vrouw zwanger is geworden na een verkrachting.

Door ANP - 18-9-2016, 18:55 (Update 18-9-2016, 18:55)

De demonstratie was een initiatief van de organisatie Ratujmy Kobiety (Red de vrouwen). Die organisatie probeert tevens via een burgerinitiatief de wet tegen te houden. Daarvoor is het nodig om binnen drie maanden ten minste 100.000 handtekeningen te verzamelen.

,,Het is nog niet te laat. We hebben nog tijd om in actie te komen'', aldus de organisatie.