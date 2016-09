Amaq: messentrekker Minnesota aanhanger IS

CAÏRO - De man die zaterdag acht mensen neerstak in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Minnesota was een aanhanger van Islamitische Staat. Dat heeft het met de terreurgroep verbonden persbureau Amaq zondag gezegd.

Door ANP - 18-9-2016, 17:28 (Update 18-9-2016, 17:28)

De niet bij naam genoemde man ,,was een soldaat van Islamitische Staat''. Hij gaf gevolg aan oproepen om burgers uit ,,landen van de kruisvaarderscoalitie'' aan te vallen, aldus Amaq.

Een man in een beveiligersuniform stak zaterdag in een winkelcentrum in St. Cloud acht mensen neer met een mes voordat hij door een toevallig passerende politieagent werd doodgeschoten. Volgens getuigen vroeg hij mensen of zij moslim waren en riep hij iets over Allah. Geen van de gewonden verkeerde in levensgevaar.