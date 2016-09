Nederlandse marine onderschept 2 ton cocaïne

WILLEMSTAD - Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Groningen heeft in het Caribisch gebied 2000 kilo cocaïne onderschept.

Door ANP - 18-9-2016, 8:14 (Update 18-9-2016, 8:28)

Dat meldde commandant zeestrijdkrachten Rob Verkerk zondagochtend via Twitter. Vijf verdachten die zich aan boord van het vissersbootje bevonden waarop de drugs verstopt zaten, zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Een Amerikaans patrouillevliegtuig spotte de vissersboot en seinde het Nederlandse marineschip in, aldus het ministerie van Defensie zondagochtend. Een Amerikaans boardingteam dat zich aan boord bevindt van de Zr. Ms. Groningen ging aan boord van de verdachte boot en keerde die binnenstebuiten. Na ongeveer tien uur zoeken vonden ze de verdovende middelen in een verborgen compartiment.

Bij de zoektocht was haast geboden want de motor van de vissersboot was uitgevallen en de boot maakte water. Het vaartuig zonk uiteindelijk. De drugs hebben naar verluidt een straatwaarde van 100 tot 140 miljoen euro, wist de Telegraaf zondag.

De Zr. Ms. Groningen onderschepte in juni ook al een lading van 400 kilo cocaïne tijdens een patrouille in de wateren rond Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba in het Caribisch gebied. Begin september verstoorde het patrouilleschip een drugstransport waarbij 300 kilo cocaïne naar de zeebodem verdween. De laatste keer dat de marine in het Caribisch gebied meer dan 1000 kilo drugs onderschepte was in oktober 2013. Toen werd 1450 kilo cocaïne gevonden die op weg was naar de Dominicaanse Republiek.