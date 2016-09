'Snelkookpan gevonden na ontploffing New York'

ANP 'Snelkookpan gevonden na ontploffing New York'

NEW YORK - Vlakbij de plaats in New York waar zich zaterdagnacht een grote ontploffing voordeed, heeft de politie een snelkookpan gevonden. De pan was met draadjes verbonden aan een mobiele telefoon, bericht CNN op gezag van bronnen bij de politie.

Door ANP - 18-9-2016, 7:47 (Update 18-9-2016, 7:57)

De werkwijze van de dader of daders doet denken aan die van de aanslagen in Boston in 2013. Zij gebruikten een snelkookpan om een spijkerbom te maken.

De politie van New York meldde eerder dat ze twee explosieven hebben gevonden en deze verder onderzoeken. De explosieven zouden zijn afgegaan in een vuilcontainer.

Opzet

Bij de ontploffing in de wijk Chelsea op Manhattan zijn zeker 29 gewonden gevallen, maar niemand van hen is in levensgevaar. Het stadsbestuur is zeker van boze opzet, maar wil nog niet spreken van een aanslag.

Op zaterdag ontplofte eerder al een pijpbom in een prullenbak.