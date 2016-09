VS betuigt spijt voor Syrische doden

Loon kan omhoog

Na de vakbonden, De Nederlandsche Bank en het kabinet concludeert ook de Rabobank dat de lonen in Nederland omhoog kunnen. Economen van de bank komen uit op een loonachterstand over de laatste vijftien jaar van gemiddeld 5,1%. Ondanks een totale economische groei van bijna 8% in die periode, ligt het besteedbaar inkomen van huishoudens net iets lager dan vijftien jaar geleden, concludeert Rabo. Werkgevers wijzen de suggestie van Rabo woedend van de hand, maar is dat wel terecht? Werknemers hebben lang genoeg op een houtje gebeten, terwijl de bonussen ons om de oren vlogen.