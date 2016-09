Schattingen Duits TTIP-protest lopen uiteen

BERLIJN - Tienduizenden mensen hebben zaterdag in verschillende Duitse steden deelgenomen aan protestdemonstraties tegen de handelsakkoorden TTIP en CETA. De schattingen van de organisatoren en van de politie over het aantal deelnemers liepen sterk uiteen.

Door ANP - 17-9-2016, 14:04 (Update 17-9-2016, 17:02)

De organisatoren telden 320.000 deelnemers, van wie 70.000 in Berlijn, 65.000 in Hamburg, 55.000 in Keulen, 50.000 in Frankfurt, 40.000 in Stuttgart, 25.000 in München en 15.000 in Leipzig. De politie kwam op veel lagere aantallen uit; in Berlijn 40.000, in Hamburg 30.000, Keulen 18.000, Frankfurt 15.000, München 23.000 en Stuttgart 20.000. De politie in Leipzig noemde geen aantal.

Het protest tegen de handelsakkoorden is georganiseerd door vakbonden, milieuorganisaties en kerkelijke instanties. Zij vrezen dat de voorgenomen handelsakkoorden van de EU met de VS (TTIP) en met Canada (CETA) uitholling van milieuafspraken en sociale standaarden veroorzaken.