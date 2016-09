’Clan Poetin berooft Rusland’

MOSKOU - Afgelopen week bracht de anti-corruptieblogger Aleksej Navalny een video naar buiten die alles zegt over het huidige Rusland. Morgen kiest het land een nieuw parlement.

Door Pieter Waterdrinker - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

Navalny had eerder bericht over het paleis van Vladimir Poetin aan de Zwarte Zee, de poenige luxe waarin zijn coterie zich baadt en de miljardencorruptie. Nu was Dmitri Medvedev aan de beurt. De premier die van 2008 tot 2012 als president op Poetins winkel paste. De winkel van ’dieven en oplichters’ zoals de massa vier...