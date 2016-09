Italiaanse ex-president Ciampi overleden

ROME - Ex-president Carlo Azeglio Ciampi van Italië is vrijdag op 95-jarige leeftijd in Rome overleden, meldden Italiaanse media. Ciampi was president van het land van mei 1999 tot mei 2006.

Door ANP - 16-9-2016, 12:48 (Update 16-9-2016, 12:48)

Eerder was hij in de jaren negentig onder meer premier en minister van Financiën. Hij was de baas van de centrale bank van 1979 tot 1993.

De alom gerespecteerde, partijloze Ciampi speelde een belangrijke rol bij het loodsen van ItaIië in de groep landen van de euro.