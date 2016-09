Rutte heeft ,,enorme ambities'' met Europa

BRATISLAVA - Premier Mark Rutte heeft ,,enorme ambities’’ met de Europese Unie. Maar het lijkt hem nu reëel vooral de economische samenwerking te verdiepen en nieuwe ongecontroleerde migratiestromen te voorkomen. ,,Laten we op die twee punten eindelijk voortgang boeken. Daar hebben alle landen belang bij.’’

Door ANP - 16-9-2016, 10:04 (Update 16-9-2016, 10:04)

Dat zei Rutte vrijdag in Bratislava voor aanvang van de top van EU-regeringsleiders over de toekomst van de Europese samenwerking. ,,Het is belangrijk de schade van het brexitbesluit te beperken'', aldus Rutte. ,,We moeten zo min mogelijk last hebben van het vertrek van de Britse huifkar.''

Europa moet relevant zijn in het dagelijks leven van mensen die zich zorgen maken over terrorisme en vluchtelingen, vervolgde de premier. ,,Doordat je samenwerkt ben je beschermd. We kunnen nu echt afspreken de gezamenlijke grenzen eindelijk op een goede manier te borgen.''