ANP Vernietigend rapport over Edward Snowden

WASHINGTON - De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een vernietigend rapport de vloer aangeveegd met Edward Snowden, die voor de inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst NSA werkte. Hij liet in 2013 veel documenten over Amerikaanse spionage weglekken naar journalisten, die wereldwijd opschudding veroorzaakten.

Door ANP - 16-9-2016, 1:43 (Update 16-9-2016, 1:43)

De acties van de nu 33-jarige Snowden hebben ,,enorme schade aan de Amerikaanse veiligheid toegebracht", zo staat in het rapport. Hij zou naast zijn 'verraad' hebben gelogen over zijn afkomst en conflicten hebben gehad met collega's. Volgens het openbaar gemaakte deel van het rapport heeft Snowden ,,geheimen prijsgegeven die de Amerikaanse troepen in het buitenland in gevaar hebben gebracht en geheimen die van belang zijn voor de verdediging tegen terroristen en natiestaten."

De commissie beschouwt Snowden bepaald niet als klokkenluider, zoals hij zichzelf in interviews heeft beschreven. Er loopt een arrestatiebevel tegen hem. Snowden verblijft voor zover bekend in Moskou.

De openbaring van het rapport donderdag valt samen met de première van de speelfilm Snowden van regisseur Oliver Stone. Die beeldt de voormalig NSA-medewerker af als een klokkenluider en een held. Een dag eerder hadden prominente mensenrechtenadvocaten president Barack Obama opgeroepen een pardon uit te vaardigen voor Snowden. Volgens regeringsmedewerkers is er bij de president of binnen het ministerie van Justitie geen sprake van zo'n pardon.