ANP China lanceert raket met ruimtelaboratorium

JIUQUAN - Het Chinese ruimtelaboratorium Tiangong (hemels paleis) 2 is donderdag vanaf het ruimtevaartcentrum Jiuquan in de Gobiwoestijn gelanceerd. Een raket brengt het ruimtelab in een baan om de aarde. Het eerste Chinese ruimtelaboratorium Tiangong 1 werd in september 2011 al gelanceerd. Ook deze tweede vlucht is ter voorbereiding van de bouw van een Chinees ruimtestation, dat in 2022 klaar moet zijn.

Door ANP - 15-9-2016, 17:09 (Update 15-9-2016, 17:09)

Mocht het internationale ruimtestation ISS - zoals voorgenomen - in 2024 stoppen, dan zou China daarna het enige land zijn dat een permanente buitenpost in de ruimte heeft.

De op een na grootste economie van de wereld heeft een ambitieus ruimteprogramma. Voor oktober staat er nog een bemande vlucht met twee astronauten naar het ruimtelaboratorium gepland en in april 2017 vertrekt de eerste vrachtraket om het laboratorium onder meer van nieuwe brandstof te voorzien.