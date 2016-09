Topman EU-hof: Westelijke Sahara geen Marokko

ANP Topman EU-hof: Westelijke Sahara geen Marokko

LUXEMBURG - Advocaat-generaal Melchior Wathelet van het Europese Hof van Justitie vindt dat de Westelijke Sahara geen deel van Marokko is en dus niet valt onder verdragen tussen de EU en Rabat. Dit blijkt uit een woensdag verspreide 'opinie' van Wathelet.

Door ANP - 14-9-2016, 20:03 (Update 14-9-2016, 20:03)

De mening van de advocaat-generaal is belangrijk, omdat het hof die in de meeste rechtszaken volgt. Dat zou een bom leggen onder een Europees handelsakkoord met Marokko over landbouw- en visserijproducten. De Europese raad van betrokken ministers is bij het EU-hof in Luxemburg in beroep gegaan, nadat de EU-rechters in december het vrijhandelsakkoord met Marokko uit 2012 ongeldig hadden verklaard.

De reden was dat het akkoord helemaal niet rept over de bezetting door Marokko van de Westelijke Sahara, waar ook producten voor de EU vandaan komen. De Europese ministers hoopten het akkoord te redden door in beroep te gaan, maar als het aan Wathelet ligt, lukt dat niet.

De voormalige Spaanse Westelijke Sahara werd in 1975 ingelijfd door Marokko. Rabat claimt het als Marokkaans grondgebied, maar dat wordt internationaal niet erkend.