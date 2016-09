'Moslim-marinier in droger gestopt'

WASHINGTON - Een islamitisch lid van het Amerikaanse marinierskorps is bij zijn opleiding door een instructeur in een grote wasdroger gestopt. Het slachtoffer liep brandwonden op.

Dat heeft The Washington Post dinsdag gemeld. De krant heeft het naar eigen zeggen uit stukken met betrekking tot drie lopende onderzoeken naar zware mishandelingen en discriminatie in een opleidingscentrum van de mariniers in South Carolina.

De instructeur van de mariniers wordt ervan beschuldigd de islamitische rekruut meerdere malen in een grote droger te hebben gestopt en die aangezet te hebben.

De onderzoeken naar misstanden in het opleidingscentrum van Parris Island aan de kust van South Carolina lopen al sinds maart. Toen kwam een marinier in opleiding van Pakistaanse komaf om het leven door een val.

Hij viel twaalf meter naar beneden uit een trappenhuis toen hij wegvluchtte voor dezelfde instructeur als die van de droger.

De trainer is een sergeant en hij schreeuwde de moslim-rekruut toe dat ,,je ons toch allemaal vermoordt zodra je de kans hebt, niet waar terrorist?''

Hij stopte zijn slachtoffer in een droger en kon aan het werk blijven nadat dit verhaal naar boven was gekomen. Hogere officieren geloofden het niet of negeerden het. Het is niet de enige misstand in Parris Island.

Er zouden ook homo's en andere minderheden slachtoffer zijn. Minstens twintig personeelsleden kunnen juridische problemen verwachten. Volgens de krant er zijn al koppen gerold.

Zo is een commandant van een opleidingseenheid, een luitenant-kolonel, in maart uit zijn functie ontheven. In juni volgden diens chef in de trainingsorganisatie, een kolonel, en zijn naaste medewerker, een majoor.