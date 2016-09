'Gratis wifi in elke Europese stad'

STRAATSBURG - Elke stad in de Europese Unie moet tegen 2020 gratis wifi aanbieden in het centrum. Die ambitie sprak de Europese Commissie woensdag uit.

Door ANP - 14-9-2016, 10:41 (Update 14-9-2016, 10:41)

Voorzitter Jean-Claude Juncker wil daarnaast dat alle Europeanen in 2025 toegang hebben tot supersnel internet, via een 5G-netwerk. Hij verwacht dat met deze projecten twee miljoen banen kunnen worden gecreëerd.

Juncker deed woensdag in zijn jaarlijkse 'Staat van de Unie' diverse voorstellen om meer vaart te zetten achter de Digitale Unie. Hij herhaalde zijn belofte dat voor roaming in lidstaten buiten eigen land vanaf juni 2017 geen extra kosten in rekening worden gebracht.