Ex-premier Israël Shimon Peres in ziekenhuis

TEL AVIV - De 93-jarige voormalige premier van Israël Shimon Peres is dinsdag in een ziekenhuis in Tel Aviv opgenomen. Israëlische media meldden dat hij mogelijk een beroerte heeft gehad. Volgens zijn lijfarts, Rafi Valdan, is Peres uit voorzorg opgenomen en in een kunstmatige coma gebracht is en er nog geen reden tot grote zorg. Sommige Israëlische media meldden dat zijn toestand wel ernstig is.

Door ANP - 13-9-2016, 20:27 (Update 13-9-2016, 20:27)

Peres is een veteraan in de Israëlische politiek. Hij was een van de grondleggers van de Oslo-akkoorden (1993) die vrede tussen Palestijnen en Israëliërs moesten brengen en stond aan de wieg van Israëls nucleaire tijdperk met de stichting van de kernreactor van Dimona eind jaren vijftig.