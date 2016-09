Volkscongres China royeert corrupte leden

PEKING - Het Chinese parlement, het Nationale Volkscongres, heeft tientallen leden hun zetel ontnomen omdat ze die door fraude zouden hebben verworven.

Bijna de helft van de afgevaardigden van de provincie Liaoning moet het Volkscongres verlaten, meldt staatspersbureau Xinhua.

De parlementariërs kochten volgens Xinhua mensen om of verleenden andere gunsten in ruil voor een zetel in het Volkscongres. Of zij moeten vrezen voor strafrechtelijke vervolging of wat hun verder boven het hoofd hangt, is onduidelijk.

Het Volkscongres heeft vrijwel niets in de melk te brokkelen, maar de regering roept het eenmaal in het jaar bijeen om de schijn van democratische legitimatie te wekken.

De leden worden niet rechtstreeks gekozen door alle Chinese kiesgerechtigden, maar met enkele tussenstappen. De leden hebben soms wel enige invloed op bijvoorbeeld aanbestedingen en zijn dus vatbaar voor corruptie.

In 2013 traden al eens meer dan vijfhonderd parlementariërs af omdat ze in opspraak waren geraakt wegens omkoping.