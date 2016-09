Hilary Clinton vaker ziek door uitdroging

WASHINGTON - De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft in het verleden vaker problemen met haar gezondheid gehad, maar desondanks altijd doorgewerkt. Dat zei haar man Bill Clinton maandag in een interview met CBS. De problemen zouden ontstaan door uitdroging.

Door ANP - 13-9-2016, 2:33 (Update 13-9-2016, 2:33)

,,Zelden, maar wel meer dan één keer gebeurde hetzelfde met haar toen ze ernstig uitgedroogd was. Ze werkte desondanks als een bezetene, als minister van Buitenlandse Zaken, als een senator, en in de jaren daarna,'' aldus oud-president Bill Clinton. De komende dagen zal Hilary Clinton meer details bekend maken over haar medische gesteldheid.

Bij de herdenking van de aanslag op de Twin Towers op 11 september werd Clinton ziek en verliet ze de herdenking. Eerst zei haar campagneteam dat dit door de hitte kwam, later gaf haar arts aan dat een longontsteking de oorzaak was.