ANP Clinton bezweert zorgen om gezondheid

WASHINGTON - Hillary Clinton heeft maandag opnieuw een poging gedaan de zorgen over haar gezondheid weg te nemen. De Democratische presidentskandidaat, bij wie een longontsteking is geconstateerd, voelt zich goed en is ,,aan de beterende hand''.

Door ANP - 12-9-2016, 23:18 (Update 12-9-2016, 23:18)

,,Zoals iedereen die ooit ziek thuis heeft gezeten, popel ik om weer aan de slag te gaan'', twitterde Clinton (68). ,,Tot gauw op verkiezingscampagne.''

Clinton sprak haar dank uit voor al het medeleven dat ze ontving sinds ze zondag onwel werd tijdens de New Yorkse herdenking van de aanslagen op de Twin Towers. Ook haar rivaal Donald Trump wenste haar maandag het beste, al maakte hij ook van de gelegenheid gebruik om vraagtekens te zetten bij de geschiktheid van Clinton voor het presidentschap van de Verenigde Staten.

Clintons staf gaf eerder op de dag toe dat zij beter onmiddellijk openheid van zaken hadden kunnen geven. Ze hielden urenlang vol dat Clinton slechts was bevangen door de hitte, wat de geruchtenstroom over haar gezondheid danig versterkte.