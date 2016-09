Verlamde Britse vrouw loopt halve marathon

LONDEN - Een verlamde vrouw in een robotpak heeft in Groot-Brittannië een halve marathon gelopen. Claire Lomas uit Leicestershire deed volgens Britse media vijf dagen over de zogenoemde Great North Run van Newcastle naar South Shields.

Door ANP - 11-9-2016, 14:50 (Update 11-9-2016, 14:50)

De 36-jarige Lomas raakte in 2007 gedeeltelijk verlamd door een val van een paard. Ze brak haar nek, rug en ribben. Toch slaagde ze er met behulp van het 'bionische' pak in het loopevenement af te ronden. De Britse, die ook nog eens zestien weken zwanger is, is naar eigen zeggen ,,erg blij'' met die prestatie.

Lomas gebruikte een zogenaamd ReWalk-pak, waarmee ze in 2012 als laatste over de finish ging bij de Marathon van London. Ze legde dit keer volgens de krant Leicester Mercury ongeveer 3 mijl (bijna 5 kilometer) per dag af. Vooral de training viel haar dit keer zwaar, omdat ze last had van zwangerschapsmisselijkheid .